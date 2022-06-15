Синоптик предупредила москвичей о похолодании и порывистом ветре 15 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 15 июня, в Москве ожидается похолодание порывистый ветер и небольшие дожди в отдельных районах, сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк в беседе с РИА Новости.

"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, центр которого располагается вблизи Санкт-Петербурга. При облачной погоде с прояснениями в отдельных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди и заметно похолодает – в Москве ожидается около 20 градусов тепла, в столичном регионе – 17...22", – отметила она.

По словам синоптика, данные показатели ниже средних многолетних значений.

Метеоролог добавила, что скорость ветра юго-западного направления будет достигать 5–10 метров в секунду, вероятны порывы до 12–13 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 15 июня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.

Отмечается, что температурный режим в Московском регионе вернется к климатической норме, жара ненадолго отступит. С повышением атмосферного давления, облаков станет меньше, кислородный режим благоприятный.

