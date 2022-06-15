Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 15 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 19...21 градус, по области – 18...23 градуса. Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывы 12–15 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что температурный режим в Московском регионе вернется к климатической норме, жара ненадолго отступит. С повышением атмосферного давления, облаков станет меньше, кислородный режим благоприятный.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много. Со среды слегка похолодает. До конца недели прогнозируется 20...25 градусов.

