Расписание поездов изменится на МЦД-2, Курском направлении в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В выходные дни, с 17 по 19 июня, изменится расписание движения поездов на МЦД-2, Курском направлении, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Изменения будут действовать с 23:00 17 июня по 05:55 19 июня.

"Это необходимо для проведения работ по модернизации инфраструктуры на МЦД-2. Работы пройдут преимущественно в выходные дни – во время наименьшего пассажиропотока", – отметили в департаменте.

Так, будет сокращено на полчаса время работы поездов в ночь с 17 на 18 и с 18 на 19 июня. Кроме того, у некоторых из них будет укорочен маршрут от или до Курского вокзала.

А с 08:00 и до конца дня 18 июня будут увеличены интервалы движения поездов, часть из них будет отменена, часть проследует укороченными маршрутами от или до Курского вокзала.

Ранее сообщалось, что профилактические рейды пройдут на 24 станциях радиальных направлений МЖД и МЦД в утренние и вечерние часы пик в июне.

Особое внимание уделят несовершеннолетним в связи с началом летних каникул, им расскажут о последствиях нарушения правил безопасности и необходимости их соблюдения.