Профилактические рейды пройдут на станциях МЖД и МЦД в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Профилактические рейды пройдут на 24 станциях радиальных направлений МЖД и МЦД в утренние и вечерние часы пик в июне. Об этом сообщается на сайте МЖД.
"Железнодорожники совместно с департаментом транспорта, ЦППК и транспортной полицией проведут рейды, в ходе которых пассажирам напомнят о правилах безопасного поведения на железной дороге, нарушители будут привлечены к административной ответственности", – говорится в сообщении.
Особое внимание уделят несовершеннолетним в связи с началом летних каникул, им расскажут о последствиях нарушения правил безопасности и необходимости их соблюдения.
В МЖД призвали граждан быть бдительными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 9 июня. Изменения в расписании связаны с ремонтно-путевыми работами на участке Дивово – Рыбное и заменой стрелочного перевода на станции Шиферная.
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