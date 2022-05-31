Профилактические рейды пройдут на станциях МЖД и МЦД в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Профилактические рейды пройдут на 24 станциях радиальных направлений МЖД и МЦД в утренние и вечерние часы пик в июне. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"Железнодорожники совместно с департаментом транспорта, ЦППК и транспортной полицией проведут рейды, в ходе которых пассажирам напомнят о правилах безопасного поведения на железной дороге, нарушители будут привлечены к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Особое внимание уделят несовершеннолетним в связи с началом летних каникул, им расскажут о последствиях нарушения правил безопасности и необходимости их соблюдения.

В МЖД призвали граждан быть бдительными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 9 июня. Изменения в расписании связаны с ремонтно-путевыми работами на участке Дивово – Рыбное и заменой стрелочного перевода на станции Шиферная.

