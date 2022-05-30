Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание ряда электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 9 июня, сообщает пресс-служба магистрали.

Уточняется, что изменения в расписании связаны с ремонтно-путевыми работами на участке Дивово – Рыбное и заменой стрелочного перевода на станции Шиферная.

Так, некоторые электрички изменят время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Несколько экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями Раменское, Голутвин и Куровской, выведут из расписания, некоторые составы будут следовать по укороченному маршруту.

В МЖД попросили пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек Павелецкого и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) будет изменено в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры в июне.

Так, на Киевском направлении 1 и 2 июня, а также с 5 по 9 июня пригородный поезд № 6542 Апрелевка – Москва с отправлением в 18:08 будет выведен из расписания. 2, 3, а также с 6 по 10 июня не будут ходить поезда № 6403 Москва – Нара с отправлением в 05:32 и № 6412 Нара – Москва с отправлением в 07:30.

