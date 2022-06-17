Городские службы готовы к ликвидации последствий дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы готовы к ликвидации последствий непогоды в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Синоптики спрогнозировали сохранение непогоды до конца суток. При этом в некоторых районах может выпасть до 14 миллиметров осадков.

В комплексе отметили, что аварийные бригады инженерных компаний находятся на круглосуточном дежурстве.

"Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть аккуратнее на дороге, а пешеходам не рекомендовали укрываться под деревьями.

О временных скоплениях воды можно сообщить по телефонам 8 (495) 539-53-53 (Единый диспетчерский центр), 8 (495) 657-87-03 ("Мосводосток"), 8 (495) 632-58-46 (ГБУ "Гормост").

Ранее синоптики сообщили, что до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Из-за непогоды столичным водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт. В городе из-за дождя и сильного ветра могут быть повреждены знаки и светофоры. О подобных случаях просят сообщать по номеру 3210.

