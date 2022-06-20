Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наступившая неделя в столице будет дождливой и не сильно жаркой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже в понедельник, 20 июня, город окажется в тылу циклона, воздух прогреется до 20–22 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Во вторник, 21 июня, температура еще понизится, пройдут также небольшие дожди. Со среды плотность облаков увеличится, вместе с ней и интенсивность дождей. В четверг характер погоды особо не изменится, однако станет немного теплее – 20–22 градуса.

Вильфанд отметил, что потепление наступит с субботы, 25 июня. В этот день столбики термометров поднимутся до 25 градусов и выше. По словам синоптика, хотя в течение рабочей недели жаркая погода не прогнозируется, температура будет равна норме.

Ранее синоптики сообщили, что в середине следующей неделе в Москве ожидаются проливные дожди. Метеорологи рассказали, что показания термометров опустятся ниже уровня климатической нормы – после полудня будет около 19 градусов.

