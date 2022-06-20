Москвичей предупредили о сильном дожде 21 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщается на сайте метеоцентра.

Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. Оно будет действовать в Москве и Подмосковье.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, воздух в столице прогреется до 24...29 градусов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что всю рабочую неделю в городе ожидается облачная и дождливая погода.

