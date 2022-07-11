Синоптик рассказала, когда москвичам ждать похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, когда в столицу придет похолодание, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
В понедельник, 11 июля, в Москве установилась сильная жара, однако, по словам эксперта, температура заметно понизится уже во вторник, 12 июля. И больше в этом месяце уже не будет таких жарких дней, отметила синоптик.
"Во вторник ожидаем кратковременный дождь, возможно с грозой. Дневная температура воздуха в Москве будет 22–24 градуса тепла. И в последующие дни такой температурный фон сохранится", – отметила Позднякова.
Она добавила, что в ночное время в ближайшие дни будет 13–15 градусов.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов анонсировал скорое завершение сезона шквалистых ветров в столице.
Период жаркой погоды обычно всегда заканчивается такими явлениями – возникают ливни, шквалы, а порой и смерчи, отметил он. По словам климатолога, они не являются нормальными, но вполне распространены во второй половине мая, июне и июле в центральной части России.
Семенов добавил, что ураганы могут вернуться на фоне длительной жары в июле. В августе это наименее вероятное явление.
Синоптики пообещали грозу и ветер до 20 м/с в столице вечером 11 июля
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