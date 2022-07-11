Москвичам рекомендовали оставаться дома вечером 11 июля. Предупреждение выпустили Дептранс, МЧС и Гидрометцентр.

В прогнозе – сильные ливни и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Дептранс рекомендовал отменить планы на вечер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.