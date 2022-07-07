Названа стоимость малины в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести малину можно на Лианозовском рынке. Туда ягоды привезли из Белоруссии и Крыма. Малина из этих регионов обойдется в 350 рублей за килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.