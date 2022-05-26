Экономист оценил последствия подорожания соли в России

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Рост цен на соль в России может привести к незначительному подорожанию продовольственных товаров в целом. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал экономист, экс-замглавы Минсельхоза РФ Леонид Холод.
"Соль ведь используется практически во всех пищевых производствах. Но процент удорожания будет небольшим, потому что, несмотря на то, что цена (соли. – Прим. ред.) выросла сильно, объем на каждый конкретный продукт оказывается небольшим", – сказал эксперт, предположив, что продукты питания могут подорожать не более чем на 0,5%.
В то же время он исключил повторное возникновение ажиотажа на соль. По его словам, ситуация в начале весны была обусловлена не столько опасениями дефицита, сколько боязнью роста цен, который и происходит сейчас. Поэтому все желающие запастись солью уже это сделали.
Говоря о дальнейшей ситуации, Холод выразил уверенность в том, что цены на соль либо зафиксируются на текущей отметке, либо и вовсе немного упадут.
Ранее стало известно, что текущей весной темп подорожания соли в России стал рекордным со времен так называемого соляного кризиса в 2006 году. В марте стоимость килограмма соли увеличилась на 23% – с 13,8 до 17,07 рубля. А в апреле и вовсе на 32% – до 18,3 рубля.
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