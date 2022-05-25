Российский производитель водки сократил выпуск продукции на фоне санкций

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Группа компаний "Руст", которая производит водку под брендами "Русский стандарт" и "Зеленая марка", сократила выпуск своей продукции на фоне запрета на импорт в США и ЕС спиртного из России, введенного из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, в период с января по апрель производство пришлось сократить на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом другие крупные российские компании выпуск спиртного увеличили. Это обусловлено тем, что у ГК "Руст" доля импорта была наибольшей среди других производителей алкоголя в РФ, полагают в центре исследований рынков алкоголя "ЦИФРРА". Так, например, в прошлые годы 60% продаж водки "Русский стандарт" приходилось на зарубежные рынки.

Таким образом, в списке лидеров по производству водки ГК "Руст" опустилась на четвертую строчку. Первое место по-прежнему занимает Beluga Group, увеличившая производство на 11%. Затем идет "Татспиртпром" с ростом в 15% и "Алкогольная Сибирская Группа" (23%).

Между тем отмечается, что на внутреннем рынке бренды "Руст" показали двузначный рост продаж в процентах. Однако специалисты считают, что результаты компании следует расценивать как стагнацию. Так, продажи продукции других производителей из-за широкого ассортимента и ухода с рынка конкурентов выросли в полтора и больше раз. Например, водку "Белая Березка" стали покупать на 58% чаще, а "Царскую" на 72%. Растет спрос на продукцию наиболее бюджетных водочных брендов в категории до 300 рублей за 0,5 литра.

Ранее российские виноделы предупредили о предстоящем росте цен на продукцию из-за ряда производственных факторов. Наибольшие проблемы у представителей отрасли возникли с пробками, которые поставлялся из Португалии и Испании. Также может вырасти стоимость вспомогательных материалов и стабилизирующих веществ, которые почти на 100% импортируются в Россию. Все это скажется на стоимости конечной продукции.

