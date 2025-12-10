Форма поиска по сайту

10 декабря, 19:18

Регионы

В Петербурге рассмотрели свыше 50 квартирных споров по "схеме Долиной"

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В Санкт-Петербурге за 2024 и 2025 годы районными судами были рассмотрены 52 гражданских спора по "схеме Долиной", когда продавцы якобы попавшие под влияние мошенников, требовали вернуть им квартиры. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, в 29 случаях иски были удовлетворены, а в 23 – нет. При этом все суды обязывали покупателей вернуть квартиры прежним собственникам, а продавцы, в свою очередь, должны были вернуть средства.

"Отдельно необходимо отметить, что в каждом случае суд исходит исключительно из того, что представляется сторонами и подтверждено материалами дела, как участники формулируют свои требования", – сказала Лебедева.

Она добавила, что каждое дело было индивидуальным, поэтому в некоторых случаях назначались экспертизы. Многие решения уже вступили в законную силу – как положительные, так и отказные.

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года, продав под влиянием аферистов квартиру. Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке и сохранить право собственности.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го. В ноябре суд приговорил фигуранта Андрея Основу к 4 годам тюремного заключения, а также Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последняя должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

При этом в Госдуме призвали Верховный суд России принять новое постановление по делу певицы. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что пересмотр дела может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье. Он также посоветовал покупателям выстраивать собственную систему подстраховок.

"Деньги 24": в РФ разработали дорожную карту по защите рынка жилья от "эффекта Долиной"

