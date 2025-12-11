Форма поиска по сайту

11 декабря, 11:58

Культура

В Москве начался прием заявок на премию для специалистов киноиндустрии

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Правительство Москвы учредило премию для специалистов российской киноиндустрии "Цех. За кадром". Прием заявок уже стартовал и продлится до 30 января, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что премия предназначена для тех, чья работа остается за кадром и не показана на кинофестивалях. В число таких работников входят исторические консультанты, художники-постановщики, кастинг-директоры, художники по костюмам, звукорежиссеры и другие.

Награду будут вручать в 12 номинациях, среди которых – "Реквизиторский цех", "Цех компьютерной графики", "Гримерный цех", "Монтажный цех" и "Осветительский цех".  

Заполнить форму регистрации можно на сайте премии. Принять участие могут специалисты, работающие над полнометражными картинами, которые вышли в текущем году.
 
Награждение состоится весной 2026 года. Организаторами премии выступают "Москино" и Киностудия имени М. Горького.

Ранее Сергей Собянин объявил победителей премии имени Николая Островского. В список вошли 10 участников из 8 номинаций. Среди них Александр Похилько, получивший награду за выдающиеся достижения в области изобразительного искусства. Его картины, созданные за последние 5 лет, хранятся в государственных музеях.

В Москве прошла церемония награждения лауреатов Научной премии Сбера

