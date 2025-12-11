Самолет премьера Армении Пашиняна не смог приземлиться в Москве

Фото: телеграм-канал Baza

Самолет премьера Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве в связи с временным закрытием воздушного пространства, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Самолет направился в Санкт-Петербург и благополучно приземлился в аэропорту Пулково", – написала Багдасарян.

Затем Пашинян вылетел из Петербурга и продолжил рабочую поездку в Москву, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

В конце сентября Владимир Путин встречался с Пашиняном в Кремле. Тогда российский лидер указал на поступательное развитие отношений двух стран. В частности, товарооборот достиг почти 11 миллиардов долларов, что составляет 34% от внешнеторгового оборота Армении.