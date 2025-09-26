Путин провел переговоры с Пашиняном в Кремле

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кадры встречи политиков были опубликованы в телеграм-канале Кремля.

Путин поблагодарил Пашиняна за участие форуме "Мировая атомная неделя". Президент РФ напомнил, что в Армении давно функционирует атомная электростанция, обеспечивающая 30% электроэнергии в стране. В данный момент "Росатом" работает над продлением срока работы этой АЭС.

Российский лидер также указал на поступательное развитие отношений РФ и Армении. По его словам, товарооборот между странам достиг почти 11 миллиардов долларов – это 34% от внешнеторгового оборота Армении.

"Отношения развиваются и по всем другим направлениям. У нас всегда есть о чем поговорить, несмотря на то, что мы недавно вроде как и виделись, но тем не менее мы очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать еще раз", – отметил Путин.

Пашинян, в свою очередь, поблагодарил российского президента за приглашение на форум по развитию атомной отрасли. Он подчеркнул, что роль атомной энергетики продолжительно растет и уже глобально считается экологической энергетикой. Армения тесно сотрудничает с российской стороной в этой сфере.

"Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов. И конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией. Мы очень эффективно сотрудничаем с корпорацией "Росатом", – подчеркнул Пашинян.

Ранее Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Кремле. Во время переговоров глава государства подчеркнул, что сотрудничество России и МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям.

На форуме "Мировая атомная неделя" Путин анонсировал, что Россия к 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Лидер страны указал, что только РФ в настоящее время обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС.