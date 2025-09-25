Форма поиска по сайту

25 сентября, 23:29

Политика

Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси в Кремле

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Кремле. Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-канале Кремля.

Российский лидер приветствовал главу МАГАТЭ, после чего стороны приступили к переговорам.

Ранее Путин и Гросси приняли участие в "Глобальном атомном форуме", который прошел на ВДНХ. В рамках него президент РФ отметил, что в мире наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект.

Согласно прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций на планете к 2050 году вырастет в 2,5 раза, так как именно АЭС стали главным источником экологически чистой энергетики. При этом Россия поддерживает такое стремление, подчеркнул Путин.

