Путин заявил о новом технологическом укладе в мире

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В мире наступает принципиально новый технологический уклад, заявил Владимир Путин, выступая на "Глобальном атомном форуме", который проходит на ВДНХ.

"Повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы", – цитирует российского лидера телеканал "360".

Согласно прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций на планете к 2050 году вырастет в 2,5 раза, так как именно АЭС стали главным источником экологически чистой энергетики. При этом Россия поддерживает такое стремление, резюмировал Путин.

Ранее глава государства указывал, что залогом лидерства РФ в атомной сфере является принципиальный подход, согласно которому Москва строго выполняет взятые на себя контрактные обязательства вне зависимости от политической конъюнктуры. Кроме того, Путин подчеркивал, что только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС.

