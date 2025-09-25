Путин заявил о запуске первой в мире ядерной системы с замкнутым топливным циклом

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Россия к 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя", который проходит в Москве.

Лидер страны указал, что только РФ в настоящее время обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС. При этом абсолютным приоритетом для Москвы остается обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок.

"Залогом лидерства России является наш принципиальный подход. Во-первых, мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства. Я хочу это подчеркнуть. Строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры", – добавил президент.

Российский лидер также обратил внимание, что страна не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений и отвергает "технологический колониализм". Вместе с тем РФ помогает другим государствам создавать суверенную атомную отрасль, в том силе в вопросах подготовки кадров и формирования центров компетенций.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его государство хочет сотрудничать с Россией в энергетической области. Политик уточнял, что Братислава заинтересована в поставках российских газа и нефти. В частности, Словакия планирует построить новый реактор на атомной электростанции.

