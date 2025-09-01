Путин и Моди обсудили сотрудничество в финансовой и энергетической сферах

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время личной встречи поговорили по поводу сотрудничества в сферах экономики, финансов и энергетики. Об этом сказано на сайте индийского МИД.

Ведомство отмечает, что политики были удовлетворены устойчивым ростом связей между странами. Кроме того, во время переговоров с Путиным Моди обратил внимание на то, что взаимодействие России и Индии играет важную роль не только для российского и индийского народов, но и для глобального мира, а также для его процветания.

Премьер Индии указал, что даже в самых сложных ситуациях его страна вместе с Россией "всегда шла вперед плечом к плечу". Моди также назвал "глубоким и всеобъемлющим" стратегическое партнерство двух государств.

Первые в 2025 году переговоры Путина и Моди прошли в рамках саммита ШОС, который состоялся в китайском Тяньцзине 1 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании призвал страны совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН.

В свою очередь, Путин назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках ШОС. По его словам, организация постепенно увеличивает влияние в решении актуальных международных вопросов.

По итогам заседания была принята Тяньцзиньская декларация. Представители стран ШОС решительно осудили военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, которые привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Также они согласовали стратегию развития организации до 2035 года.

