Путин и Моди покинули заседание ШОС на одном автомобиле

Фото: AP Photo/Suo Takekuma

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди покинули площадку заседания совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на одном автомобиле. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

По его словам, решение об автомобиле было принято "несколько минут назад". На чьей именно машине уехали лидеры, не уточняется, так как на кадрах не видно опознавательных знаков.

Путин и Моди направились на российско-индийские переговоры. Это будет первая их встреча в 2025 году, уточняет ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова. В частности, подчеркивал он, на переговорах будет обсуждаться подготовка к предстоящему визиту Путина в Индию.

Саммит ШОС начался в китайском Тяньцзине 1 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем вступительном слове призвал страны совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН.

Перед официальной частью Путин успел коротко пообщаться с Моди и Си Цзиньпином. В ходе самого заседания российский лидер назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках ШОС.

В Кремле отмечали, что Путин может провести дополнительные встречи с разными главами государств и представителями правительств в рамках саммита ШОС.