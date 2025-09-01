Глава РФПИ Дмитриев пошутил про "изоляцию" РФ, выложив фото Путина с саммита ШОС

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в своем телеграм-канале совместное фото Владимира Путина и зарубежных лидеров на саммите ШОС, пошутив про "изоляцию" России.

"Изолированная" Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества", – написал Дмитриев в своей публикации.

Путин прибыл в Китай в рамках рабочего визита 31 августа. Там он будет находиться до 3 сентября. Планируется, что президент посетит Тяньцзинь и Пекин.

В Тяньцзине пройдет саммит ШОС. В Пекине Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут российско-китайские переговоры, в рамках которых обсудят различные аспекты двусторонней повестки.

Кроме того, в Китае запланированы мероприятия по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. Помимо Путина и Си Цзиньпина, в торжествах примут участие более 20 иностранных лидеров.