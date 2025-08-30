Путин сообщил, что обсудит с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай дал интервью информационному агентству Xinhua, в котором рассказал, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки. Текст интервью приведен на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Россию в мае прошел с большим успехом и имел широкий международный резонанс. В свою очередь, российский лидер с большим удовольствием посетит Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве. Все это будет способствовать оформлению более справедливого и многополярного мироустройства", – добавил Путин.

Российско-китайские переговоры пройдут в Пекине. На них Путин и Си Цзиньпин обсудят все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам.

"В Пекине мы также воздадим должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов, вместе победивших милитаристскую Японию, что позволило поставить окончательную точку во Второй мировой войне. Почтим память тех, кто скрепил кровью боевое братство наших народов, отстоял свободу, независимость наших государств, их право на суверенное развитие", – подчеркнул президент РФ.

Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, также в КНР состоятся торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. В мероприятии примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

Среди них, помимо Путина, – председатель КНДР Ким Чен Ын и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также праздничные мероприятия посетят лидеры Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Сербии, Кубы, Словакии и других стран.