Лукашенко пообещал привезти мешочки с картофелем на саммит ШОС в Китае

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует привезти льняные мешочки со свежим картофелем на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Китае. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на БелТА.

Уточняется, что глава государства намерен подарить эти мешочки зарубежным лидерам. При этом картофель белорусских сортов, включая "Бриз" и "Першацвет", был выращен на личном участке Лукашенко.

Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, также в КНР состоятся торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. В мероприятии примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

Среди них – Владимир Путин, председатель КНДР Ким Чен Ын и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также праздничные мероприятия посетят лидеры Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Сербии, Кубы, Словакии и других стран.

