Трамп получил приглашение посетить Китай

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не ищет возможности как можно быстрее провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, однако уже получил приглашение в Пекин. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Фейковые новости сообщают, будто я стремился к "встрече на высшем уровне" с председателем Китая Си Цзиньпином. Это неверно, я ни к чему не стремился! Я могу поехать в Китай, но только по приглашению Си Цзиньпина, которое уже было направлено. В противном случае, никакого интереса!" – говорится в сообщении Трампа.

Владимир Путин посетит Китай с визитом в конце августа – начале сентября. Президент России и председатель КНР примут совместное участие в мероприятиях в честь окончания Великой Отечественной войны, победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

По информации СМИ, Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с участием Путина и Трампа. Если три лидера примут участие в параде, который должен состояться 3 сентября, это пошлет миру "мощный позитивный сигнал", указывали журналисты.

Тем не менее Трамп утверждал, что не слишком заинтересован в дальнейших переговорах с Путиным.