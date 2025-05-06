Путин посетит Китай в конце августа – начале сентября

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Владимир Путин посетит Китай с визитом в конце августа – начале сентября. Об этом на брифинге заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, совместное участие лидеров двух стран в праздничных мероприятиях в честь окончания Великой Отечественной войны (ВОВ), победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны становятся для РФ и КНР "доброй традицией".

"Так было и 10 лет назад, и в 2015 году, так будет и в этом году", – цитирует его ТАСС.

При этом председатель КНР Си Цзиньпин будет участвовать и на других торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы, отметил Ушаков.

Ранее председатель КНР назвал Россию и Китай "настоящими друзьями", которые прошли множество испытаний.

В мае 2025 года ожидается российско-китайский саммит. Дата и места саммита пока неизвестны, но они уже согласованы, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

