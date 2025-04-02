Песков: дата и место российско-китайского саммита согласованы

Фото: 123RF/moovstock

Дата и место предстоящего саммита России и Китая уже согласованы. В настоящее время проходит активная подготовка к нему, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем – это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как отметил Песков, повестка дня также находится в проработке.

Глава российского МИД Сергей Лавров 1 апреля встретился со своим китайским коллегой Ван И, который посетил Москву с официальным визитом. Переговоры прошли в дружественной и открытой атмосфере, характерной для российско-китайских отношений. Дипломаты обратили внимание на совпадение и близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки.

Также они обсудили график двусторонних контактов на разных уровнях, в том числе по конкретным вопросам гуманитарного и практического взаимодействия. Кроме того, Лавров объявил о российско-китайском саммите, указав, что он пройдет в мае. При этом место его проведения глава МИД не назвал.

