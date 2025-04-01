Лавров обсудил с главой МИД Китая важность устранения первопричин конфликта на Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил важность устранения первопричин конфликта на Украине с китайским коллегой Ван И, который посетил Москву с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В процессе переговоров дипломаты отметили, что устранение первопричин украинского конфликта является базой выхода на мирные договоренности. Кроме того, Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования ситуации.

"Переговоры прошли в дружественной и открытой атмосфере, характерной для российско-китайских отношений. Было подчеркнуто совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки, что в полной мере отвечает высокому духу стратегического партнерства между Россией и Китаем", – говорится в сообщении.

Вместе с тем главы министерств обсудили график двусторонних контактов на разных уровнях, в том числе по конкретным вопросам гуманитарного и практического взаимодействия.

В контексте международной проблематики Лавров и Ван И подчеркнули значимость усиления взаимодействия в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних форумов.

Также в ходе встречи они рассмотрели актуальные вопросы, связанные с новыми угрозами в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, на обсуждение были вынесены ситуации на Корейском полуострове, ядерной программы Ирана, а также положение дел в Центральной Азии.

Помимо этого, министры обсудили перспективу создания новой системы безопасности в Евразии на фоне спада евроатлантических механизмов.

Кроме того, Ван И встретился с Владимиром Путиным, который указал, что российская сторона удовлетворена развитием отношений с Китаем, в том числе при прямой поддержке министерств иностранных дел стран.

Президент РФ отметил, что Си Цзиньпина ждут в России на 9 Мая, к его приезду будет подготовлена насыщенная программа. Ван И, в свою очередь, передал Путину приветствие от Си Цзиньпина.

Также китайский министр отметил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран, дружба носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер.