Путин принял главу МИД Китая Ван И в Кремле

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Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, находящимся в столице с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"И прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу господину Си Цзиньпину", – сказал Путин.

Перед началом переговоров российский лидер подчеркнул, что РФ и КНР совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе ООН, ШОС и БРИКС. По его словам, российская сторона удовлетворена развитием отношений с Китаем, в том числе при прямой поддержке министерств иностранных дел стран.

Кроме того, Си Цзиньпина ждут в России на 9 Мая, к его приезду будет подготовлена насыщенная программа, подчеркнул президент. Ван И в свою очередь передал Путину приветствие от Си Цзиньпина.

Китайский министр отметил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран, дружба носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер. У стран широкие перспективы дальнейшего развития сотрудничества, уверен он.

Глава МИД КНР также сообщил, что подготовка к визиту китайского лидера в мае в Москву идет успешно. По его мнению, это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

"Вы правильно отметили, что главной задачей моей нынешней поездки является подготовка к визиту председателя Си Цзиньпина, его участию в торжествах, которые состоятся в начале мая. В преддверии встречи с вами сейчас мы с министром (иностранных дел РФ Сергеем. – Прим. ред.) Лавровым уже всесторонне сверили часы по подготовке этого визита", – заявил Ван И.

До этого Путин встречался с Ван И в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Тогда глава китайского ведомства отмечал, что государства стали главными движущими силами продвижения процесса многополярности.

В феврале этого года прошли переговоры секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и Ван И. Обсуждались международные и региональные проблемы, а также двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности.

