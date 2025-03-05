В Китае заявили, что видят новые тенденции в процессе урегулирования на Украине

Фото: depositphotos/jackmalipan

КНР видит новые тенденции в процессе урегулирования на Украине, сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь.

"КНР всегда настаивала на концепции "четырех условий", выдвинутых председателем Си Цзиньпином, надеется на то, что стороны посредством диалога и консультаций найдут устойчивые и долгосрочные решения, которые бы учитывали обоюдные озабоченности", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно о создании платформы "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине. Как заявлял глава МИД КНР Ван И, это объединение, куда вошли Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга, является открытым и стремится не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу.

Участники группы "Друзья мира" заявили о необходимости проведения мирной конференции с участием Москвы и Киева. Советник президента Бразилии Селсу Аморима сообщил, что объединение готово организовать это мероприятие.

