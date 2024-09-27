27 сентября, 09:08Политика
КНР, Бразилия и другие страны намерены создать платформу "Друзья мира" по Украине
Фото: 123RF/palinchak
Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи со спецпредставителем президента Бразилии Селсу Аморимом.
По его словам, новая платформа представит из себя попытку добиться мира.
Как уточнил дипломат, "Друзья мира" станут открытым объединением, стремящимся не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу. Ван И подчеркнул, что международное сообщество должно будет поприветствовать эту платформу.
"Друзья мира" – это площадка для объективного и рационального голоса, она должна сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", – цитирует главу МИД КНР ТАСС.
Ранее замминистра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун заявил, что Пекин продолжит работу по украинскому конфликту со всеми сторонами, чтобы прийти к мирным переговорам.
Министр обороны КНР Дун Цзюнь также назвал недопустимыми двойные стандарты и преследование геополитических интересов при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
По его словам, решение украинского и ближневосточного конфликтов требует осознания первопричин этих кризисов. Он также призвал все страны не вмешиваться во внутреннюю политику других государств и не ущемлять их интересы.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине