КНР, Бразилия и другие страны намерены создать платформу "Друзья мира" по Украине

Фото: 123RF/palinchak

Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи со спецпредставителем президента Бразилии Селсу Аморимом.

По его словам, новая платформа представит из себя попытку добиться мира.

Как уточнил дипломат, "Друзья мира" станут открытым объединением, стремящимся не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу. Ван И подчеркнул, что международное сообщество должно будет поприветствовать эту платформу.

"Друзья мира" – это площадка для объективного и рационального голоса, она должна сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", – цитирует главу МИД КНР ТАСС.

Ранее замминистра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун заявил, что Пекин продолжит работу по украинскому конфликту со всеми сторонами, чтобы прийти к мирным переговорам.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь также назвал недопустимыми двойные стандарты и преследование геополитических интересов при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

По его словам, решение украинского и ближневосточного конфликтов требует осознания первопричин этих кризисов. Он также призвал все страны не вмешиваться во внутреннюю политику других государств и не ущемлять их интересы.

