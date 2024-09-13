МО КНР: двойные стандарты недопустимы при урегулировании на Украине и в Газе

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Двойные стандарты и преследование геополитических интересов недопустимы при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на церемонии открытия 11-го международного Сяншаньского форума по безопасности.

"Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом", – цитирует китайского министра ТАСС.

Цзюнь добавил, что решение украинского и ближневосточного конфликта требует осознания первопричин этих кризисов.

Глава Минобороны КНР также заявил, что страны в мире не должны вмешиваться во внутреннюю политику других государств и ущемлять их интересы. Он призвал представителей других держав совместно поддерживать мировую безопасность.

Дун Цзюнь добавил, что Вооруженные силы Китая готовы работать с военными других государств для углубления сотрудничества в области безопасности и поддержания глобального мира.

Между тем Швейцария продолжает вести работу над привлечением РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В МИД страны заявили, что мирный процесс возможен только при участии Москвы.

РФ будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.