13 сентября, 06:16Политика
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Двойные стандарты и преследование геополитических интересов недопустимы при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на церемонии открытия 11-го международного Сяншаньского форума по безопасности.
"Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом", – цитирует китайского министра ТАСС.
Цзюнь добавил, что решение украинского и ближневосточного конфликта требует осознания первопричин этих кризисов.
Глава Минобороны КНР также заявил, что страны в мире не должны вмешиваться во внутреннюю политику других государств и ущемлять их интересы. Он призвал представителей других держав совместно поддерживать мировую безопасность.
Дун Цзюнь добавил, что Вооруженные силы Китая готовы работать с военными других государств для углубления сотрудничества в области безопасности и поддержания глобального мира.
Между тем Швейцария продолжает вести работу над привлечением РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В МИД страны заявили, что мирный процесс возможен только при участии Москвы.
РФ будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине