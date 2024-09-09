Лавров заявил, что в конфликте на Украине речь идет не о территориях, а о правах людей

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В конфликте на Украине речь идет не о территориальных разменах, а о правах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, Запад не хочет договариваться "по-честному" и старается делать все для нанесения России стратегического поражения на поле боя.

"Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах – это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно", – цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, РФ никогда не рассматривала всерьез так называемую формулу президента Украины Владимира Зеленского, а выражала удивление, что на нее кто-то еще "покупается". Ультиматум украинского лидера уже "набил оскомину", считает Лавров.

При этом Москва позитивно относится к инициативе Китая, которая предполагает устранение корня проблем украинского кризиса.

"В этой связи, конечно, весьма позитивно относимся к известной инициативе председателя Си Цзиньпина, инициатива глобальной безопасности, в которой говорится о том, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с первопричин, которые послужили началом той или иной конфликтной ситуации, это в полной мере относится и к украинскому кризису", – подчеркнул Лавров, добавив, что РФ будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор.

Министр подчеркнул, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.

Между тем бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд раскрыла подробности вмешательства в переговоры Москвы и Киева, косвенно признав, что Украина не заключила стамбульских договоренностей из-за консультаций с американцами и британцами. По словам Нуланд, США было понятно, что главное условие было невыгодно Киеву.