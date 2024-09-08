Шольц считает, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что в украинском конфликте настал момент для урегулирования ситуации, вновь выступив за участие России в новом саммите. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, новая конференция по вопросу Украины будет организована "в любом случае".

"Президент Украины Владимир Зеленский и я едины во мнении, что Россия должна быть представлена на ней", – уточнил Шольц, добавив, что Германия будет продолжать оказывать помощь Киеву.

Несмотря на это, он признал, что итоги региональных выборов в Германии, согласно которым успех получили партии, выступающие против поставок вооружения Украине, "связаны с тем, что некоторые граждане не согласны с поддержкой Украины".

Зеленский ранее указывал на необходимость завершить боевые действия с РФ текущей осенью. По данным СМИ, украинский лидер сделал такое заявление в ходе встречи с "союзниками", которая проходила в ФРГ на американской базе Рамштайн.

Такое стечение событий позволило бы, по его мнению, восстановить надежный "международный порядок безопасности". Поэтому он попросил западных партнеров помочь ему со скорейшим прекращением огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО завершится тогда, когда все первоначальные цели будут достигнуты. По его мнению, РФ не ставит конкретных сроков, так как важно обеспечить будущие поколения надежной архитектурой безопасности.