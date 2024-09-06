Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью

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Идея Владимира Зеленского завершить военный конфликт с Россией осенью реальна при некоторых условиях, заявил "Ленте.ру" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, это будет возможно при выполнении всех условий, о которых говорил Владимир Путин.

Он в июне выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако для этого Киев должен выполнить ряд условий, включая вывод войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Если президент Зеленский готов пойти на переговоры на этих условиях, это вполне реально. У меня есть большие сомнения, что это состоится, потому что Зеленский сейчас, судя по всему, бросается из стороны в сторону и ведет себя несколько алогично", – сказал Карасин.

Сенатор отметил, что если звучит готовность к урегулированию конфликта, значит, должны быть проработаны позиции со стороны режима Киева и официально предложены российской стороне.

"Подождем, увидим, будем оставаться осторожными оптимистами по этому поводу", — заключил он.

Ранее Зеленский сказал о необходимости завершить боевые действия с РФ текущей осенью. По данным СМИ, украинский лидер сделал такое заявление в ходе встречи с "союзниками", которая проходит в ФРГ на американской базе Рамштайн.

Такое стечение событий позволило бы, по его мнению, восстановить надежный "международный порядок безопасности". Поэтому он попросил западных партнеров помочь ему со скорейшим прекращением огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО завершится тогда, когда все первоначальные цели будут достигнуты. По его мнению, РФ не ставит конкретных сроков, так как важно обеспечить будущие поколения надежной архитектурой безопасности.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров предсказывал, что украинский конфликт может закончится уже в 2024 году.

