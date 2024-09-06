Песков заявил, что Россия завершит СВО после достижения целей

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Спецоперация РФ на Украине завершится тогда, когда все первоначальные цели будут достигнуты. Москва не ставит конкретных сроков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте", – приводит ТАСС его слова из интервью.

Несмотря на отсутствие четких временных рамок, Россия надеется на быстрое завершение, заметил Песков. Быстрое урегулирование лучше, чем медленное, резюмировал он.

России хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается, объяснял ранее пресс-секретарь президента РФ.

ВС России все эффективнее противодействуют военным инструкторам из самых разных стран мира, которые в большом количестве находятся на Украине, отметил Песков. Иностранцы непосредственно принимают участие в боевых действиях, а также готовят и тренируют украинских солдат, добавил он.

