Путин назвал освобождение Донбасса приоритетной целью СВО

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Освобождение Донбасса является приоритетной целью СВО. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Украина ослабила свои позиции на ключевых направлениях, а российская армия ускорила наступательные операции, указал Путин. По словам главы государства, Киев несет большие потери, что чревато разрушением фронта и утратой боеспособности ВСУ, чего Россия и добивается.

"Противник несет очень большие потери – и в живой силе, и в технике. Сейчас не буду перечислять, министерство обороны дает эти данные. Я считаю их объективными, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников", – добавил Путин.

Ранее российский лидер назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление ВС РФ в Донбассе. Сделать этого не удалось, уточнил он и добавил, что Россия разберется с украинскими бандитами, которые стремились дестабилизировать обстановку в приграничье. Он выразил уверенность, что настрой россиян на поддержку участников спецоперации является залогом побед.