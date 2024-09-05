Путин назвал священным долгом защиту граждан Курской области

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Священный долг Вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, жители приграничных регионов страдают от террористических актов со стороны Украины. Однако Киев атакой на Курскую область ослабил себя на других направлениях, добавил российский лидер.

"Прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. Священный долг вооруженных сил – сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан", – сказал Путин, отметив, что ВС РФ смогли стабилизировать ситуацию и начали "выдавливать противника с приграничных территорий".

Президент подчеркнул, что российские войска только ускорили наступательные операции на СВО.

"Перебросив в приграничные районы с нами достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции", – добавил Путин.

Президент напомнил, что освобождение Донбасса является приоритетной целью СВО. Ранее российский лидер назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление ВС РФ в Донбассе. Сделать этого не удалось, уточнил он и добавил, что Россия разберется с украинскими бандитами.

Бои с украинскими формированиями в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. По последним данным, за все время ВСУ потеряли свыше 9,7 тысячи военнослужащих, а также 81 танк.