Кадыров заявил, что СВО может завершиться летом 2024 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Украинский конфликт может закончиться летом следующего года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в своем телеграм-канале.

По его словам, спецоперация на Украине закончится примерно в июне или июле 2024 года. Он отметил, что конфликт бы завершился за три месяца, если бы он принимал решение.

Кадыров также добавил, что перед российскими военнослужащими стоит задача по возможности не разрушать города. Если бы таких условий не было, считает чеченский лидер, то Киев бы давно захватили.

Ранее Кадыров сказал, что в следующем году Россия одержит победу в СВО. По его словам, ВС РФ еще предстоит освободить несколько городов. Чеченский лидер уверен, что с Украиной бессмысленно обсуждать переговоры, и добавил, что РФ двигается вперед уверенными шагами и выглядит более выгодно в стратегическом и экономическом положении.

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