Кадыров заявил о победе России в СВО в 2024 году

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ход спецоперации на Украине, заявил, что в 2024 году Россию ждет победа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, российской армии предстоит освободить еще несколько городов.

"А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и ПОБЕДА", – написал Кадыров.

Вместе с этим он заявил о бессмысленности обсуждения переговоров с украинской стороной. По его словам, Россия двигается только вперед уверенными шагами и выглядит более выгодно в стратегическом и экономическом положении.

До этого глава Чечни предложил отменить выбора президента в России на время проведения спецоперации. В качестве второй инициативы он предложил признать Владимира Путина единственным кандидатом в президенты РФ. Он заявил, что другого человека, который бы мог защитить страну, в России нет.

