Лавров: США не надо шутить с красными линиями, поставляя ракеты JASSM Киеву

Фото: kremlin.ru

Вашингтону не стоит шутить с красными линиями, отправляя ракеты JASSM Киеву, предупредил глава МИД России Сергей Лавров. Видео с его комментарием появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Соединенные Штаты знают о красных линиях РФ и последствиях их нарушения, отметил дипломат.

"Я не удивлюсь ничему, американцы уже перевалили через тот порог, который для себя обозначили", – добавил он.

По мнению Лаврова, украинские власти пользуются такой ситуацией.

О возможности передачи Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM стало известно в середине августа. При этом окончательного решения пока не было, пишут СМИ. США проверяют механизм передачи чувствительных технологий и наличие у Украины самолетов, способных нести ракету весом более 1 тонны.

Дальность таких ракет составляет более 926 километров, следует из данных в открытых источниках.

