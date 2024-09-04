Лавров: США не надо шутить с красными линиями, поставляя ракеты JASSM Киеву

04 сентября, 14:34Политика
Фото: kremlin.ru
Вашингтону не стоит шутить с красными линиями, отправляя ракеты JASSM Киеву, предупредил глава МИД России Сергей Лавров. Видео с его комментарием появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Соединенные Штаты знают о красных линиях РФ и последствиях их нарушения, отметил дипломат.
"Я не удивлюсь ничему, американцы уже перевалили через тот порог, который для себя обозначили", – добавил он.
По мнению Лаврова, украинские власти пользуются такой ситуацией.
О возможности передачи Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM стало известно в середине августа. При этом окончательного решения пока не было, пишут СМИ. США проверяют механизм передачи чувствительных технологий и наличие у Украины самолетов, способных нести ракету весом более 1 тонны.
Дальность таких ракет составляет более 926 километров, следует из данных в открытых источниках.
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