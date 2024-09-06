Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до начала зимы

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал о необходимости завершить боевые действия с РФ текущей осенью. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на украинские СМИ.



По данным СМИ, Зеленский сделал такое заявление в ходе встречи с "союзниками", которая проходит в ФРГ на американской базе Рамштайн. Такое стечение событий позволило бы, по его мнению, восстановить надежный "международный порядок безопасности". Поэтому он попросил западных партнеров помочь ему со скорейшим прекращением огня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО завершится тогда, когда все первоначальные цели будут достигнуты. По его мнению, РФ не ставит конкретных сроков, так как важно обеспечить будущие поколения надежной архитектурой безопасности.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров предсказывал, что украинский конфликт может закончится уже в 2024 году.

