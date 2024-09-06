Фото: телеграм-канал "МИД России"

Москва готова вернуться к стамбульским принципам мирного урегулирования ситуации на Украине, к которым стороны пришли еще в 2022 году, сообщил в беседе с РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что необходимо учитывать новые реалии.

"Эти принципы сохраняют актуальность и сегодня. Президент Путин (Владимир Путин. – Прим. ред.) не раз об этом говорил, что если они хотят переговоров, то хотя бы пусть Зеленский (Владимир Зеленский. – Прим. ред.) отменит указ, запрещающий их вести", – сказал глава МИД.

Стамбульские договоренности должны были гарантировать отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе, а также в них описывались гарантии безопасности для Киева, отметил Лавров.

Почти все пункты мирного соглашения с Киевом были согласованы в 2022 году, а руководитель переговорной делегации, который до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, завизировал эти договоренности, напомнил ранее Владимир Путин.

После этого Запад и Киев отказались от этих условий, чтобы добиться стратегического поражения России. Однако у них ничего не получается. Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но Россия не будет их вести на основе эфемерных требований, подчеркнул президент.

