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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости проведения еще одной конференции по урегулированию конфликта на Украине, в которой должна принять участие РФ. Такое заявление он сделал в ходе дебатов по бюджету в Бундестаге.

"И я скажу это снова. Сейчас тот момент, сейчас то время, когда нам нужно изучить, какие возможности существуют", – сказал он.

Он напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что в новой мирной конференции должна принимать участие РФ.

До этого Шольц уже заявлял о наступлении момента, когда Москва должна принять участие в новом саммите по урегулированию конфликта. В ГД назвали высказывание канцлера очередной уловкой Запада, чтобы запросить у РФ уступки.

