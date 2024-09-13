Китай призвал США не вмешиваться в политический курс страны

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Китайский посол в США Се Фэн на мероприятии в честь 45-летия нормализации отношений между двумя странами назвал тайваньский вопрос самым важным в отношениях Китая и США. Дипломат также отметил претензии к политической системе страны и пути развития Пекина, передает SCMP.

По словам посла, некоторые черты внешней политики США являются ошибочными. В том числе, политизация отношений, "навязывание другим рецептов лечения собственной болезни", а также чрезмерное усиление национальной безопасности.

"Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации – лучший путь вперед", – сказал Се Фэн, добавив, что конфликт с США был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира.

Ранее в Китае назвали недопустимыми двойные стандарты при урегулировании конфликтов. Такое заявление сделал министр обороны КНР Дун Цзюнь.

До этого глава Минобороны Китая в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявлял, что тайваньский вопрос является одним из основополагающих коренных интересов для Китая. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь также отметил, что отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе.

Позже Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Поводом послужила продажа Вашингтоном вооружения Тайваню.