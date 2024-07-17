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Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Поводом послужила продажа Вашингтоном вооружения Тайваню.

"Американская сторона, игнорируя решительные протесты и неоднократные представления со стороны Китая, продолжила продавать оружие Тайваню, предпринимая ряд действий, серьезно нарушающих коренные интересы Китая и разрушающих двустороннее политическое взаимодоверие", – цитирует его РИА Новости.

Ответственность за создавшуюся ситуацию Линь Цзянь возложил на США. По его словам, Пекин готов поддерживать взаимодействие с Вашингтоном по вопросам международного контроля над вооружениями на основе взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества, но Штаты должны уважать коренные интересы Китая.

В июне Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню ракет и дронов на сумму в размере 360 миллионов долларов. Представительство Тайбэя по экономике и культуре в США (TECRO) требовало предоставить им до 291 системы ALTIUS 600M-V, в которую входят барражирующие боеприпасы для БПЛА с выдвижной боеголовкой и оптической или инфракрасной камерой, беспилотники ALTIUS 600, пневматические пусковые системы (PILS) и другие снаряды.

В рамках другого документа, который был также утвержден США, Тайваню продадут противопехотную, бронебойную и ракетную системы Switchblade 300 за 60,2 миллиона долларов и оборудования к ней.

Госдепартамент считает, что это вооружение поможет Тайваню повысить безопасность и поддержать политическую стабильность вместе с экономическим прогрессом в регионе. В заявлении США сказано, что сделка была проведена по всем законам США.