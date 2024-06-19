Госдеп США одобрил продажу Тайваню БПЛА и ракет на 360 миллионов долларов

Фото: AP Photo/Daniel Ceng

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню ракет и дронов на сумму в размере 360 миллионов долларов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Представительство Тайбэя по экономике и культуре в США (TECRO) требовало предоставить им до 291 системы ALTIUS 600M-V, в которую входят барражирующие боеприпасы для БПЛА с выдвижной боеголовкой и оптической или инфракрасной камерой, беспилотники ALTIUS 600, пневматические пусковые системы (PILS) и другие снаряды.

В рамках другого документа, который был также утвержден США, Тайваню продадут противопехотную, бронебойную и ракетную системы Switchblade 300 за 60,2 миллиона долларов и оборудования к ней.

Госдепартамент считает, что это вооружение поможет Тайваню повысить безопасность и поддержать политическую стабильность вместе с экономическим прогрессом в регионе. В заявлении США сказано, что сделка была проведена по всем законам США.

Ранее правительство США решило направлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, передаваемое Украине. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол уточнил, что в случае начала войны в Тайване бои будут преимущественно происходить на море. Это связано с тем, что войскам полуострова будет необходимо не позволить противнику добраться до суши. Так они смогут остановить столкновение.

