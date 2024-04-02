Глава КНР назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях Пекина и Вашингтона

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Глава КНР Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать. Об этом он заявил в беседе с американским лидером Джо Байденом, его слова приводит CCTV.

"Что касается сепаратисткой деятельности сил за независимость Тайваня, а также потворства ей и поддержки ее извне, мы не будем просто мириться с этим", – сказал Цзиньпин.

Вместе с тем глава республики выразил надежду на то, что слова Бадена о неподдержке Вашингтона Тайваня будут реализованы на практике.

Ранее китайская сторона выступила против военных контактов США и Тайваня, а также попыток Штатов вооружить остров. Как уточнил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне, тайваньская тема является ключевой с точки зрения базовых интересов Китая и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать.