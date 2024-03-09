Ситуация с безопасностью в Китае остается нестабильной – Минобороны

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Неопределенность в сфере безопасности Китая и проблемы с сепаратизмом возрастают. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнули в Минобороны КНР, военные задачи, стоящие перед страной, сложны и многообразны. Именно поэтому, по словам У Цяня в 2024 году будет увеличен военный бюджет страны на 7,2%.

"Ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной и неопределенной. Задачи военной борьбы являются трудными и многообразными", – указал У Цянь.

Он также отметил, что мир далек от гармонии, и поэтому нужно укреплять армию.

Военный бюджет также увеличивают США. В частности, накануне стало известно, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон может в марте-апреле этого года вынести на голосование законопроект о новом бюджете, в том числе предусматривающем выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине.